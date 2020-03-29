طوكيو 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسسجلت السلطات في اليابان اليوم 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 1700 إصابة، مع 55 وفاة.وأكدت أن هذه الأعداد لا تشمل الوفيات والإصابات التي كانت على متن سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي.وطلبت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، من عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج من غير الضرورة حتى 12 أبريل القادم.// انتهى //13:03ت م0059