بريدة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، المواطنة مريم بنت حمد المطيري نظير مساهمتها الخيرية والوطنية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا بمحافظة عنيزة من خلال تسخير تطبيقها لتوصيل الطلبات بالمجان لطلبات الصيدليات لأهالي المحافظة، وتقديمها مجموعة طبية بالمجان للوقاية من فيروس كورونا التي هي عبارة معقمات وكمامات وقفازات.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بها، مشيداً سموه بجميع الأعمال الجليلة والمواقف الوطنية التي يقدمها أبناء هذا الوطن، منوهاً بما تقدمه الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال ما يبذله القطاع الصحي من جهود لمواجهة جائحة كورونا لرفع مستوى وكفاءة الاحترازات الوقائية والجودة الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين, مقدماً سموه شكره للمواطنة مريم المطيري على مبادرتها الوطنية الجليلة , سائلاً المولى - عز وجل - أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه وأن يوفق قيادتنا الرشيدة لتجاوز جائحة مرض كورونا بكل نجاح واقتدار.بدورها رفعت المواطنة مريم المطيري، أبلغ مشاعر الامتنان لسمو أمير منطقة القصيم لهذه اللفتة، التي تظهر مدى حرص سموه على متابعة كل ما يقوم به أبناء وبنات الوطن الغالي من مبادرات اجتماعية وخيرية لتجاوز هذه الجائحة، مشيرة إلى أن ما قدمته هو لرد جزء من الجميل الذي قدمه الوطن لنا، وأن ما قدمته واجب وطني وبتعاون وتكاتف الجميع.// انتهى //13:37ت م0068