رام الله 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الصاروخية التي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية على مدينتي الرياض وجيزان .وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم ، وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.// انتهى //13:46ت م0072