سياسي / الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة
الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس
رام الله 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الصاروخية التي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية على مدينتي الرياض وجيزان .
وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم ، وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.
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