لندن 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي وجهود الحكومة في محاربة تفشيه.ونقلت تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد سوف تشتد قبل أن تنفرج، وإن الأيام المقبلة قد تشهد مزيدا من تشديد القيود المفروضة إذا لزم الأمر.وأبرزت صحف اليوم أن عدد الوفيات بالمملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد قد وصل إلى 1019 وفاة، وأن عدد المصابين قد وصل إلى 17089 في حين تعافى 135 شخص.وأشارت إلى تصريح وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إن على البريطانيين أن يستعدوا لفترة طويلة من الإغلاق مع محاولة الحكومة مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأن على كل شخص الاستعداد لفترة كبيرة ستظل فيها تلك الإجراءات قائمة.ولفتت الصحف إلى آخر إحصاءات تفشي كورونا المستجد في الولايات المتحدة والتي وصلت إلى وفاة 2229 شخص، والمصابين 124 الف شخص، كما وصلت في إيطاليا إلى وفاة 10 آلاف شخص، والمصابين نحو 92 الف شخص.وأفادت أن الولايات المتحدة أصبحت أول دولة يتخطى المصابين عتبة 100 الف مصاب، وإن الرئيس ترامب قدم أضخم خطة تحفيز اقتصادي في تاريخ البلاد بقيمة 2.2 دولار لمساعدة الموظفين ورجال الأعمال على تخطي أعباء أزمة وباء فيروس كورونا الذي يعصف بأمريكا.وأفادت الصحف بإعلان روسيا إغلاق حدودها بالكامل اعتبارا من 30 مارس الجاري ضمن إجراءاتها للحد من تفشي فيروس كورونا.وأخبرت بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي في أحدث تجربة في سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق.// انتهى //14:20ت م0077