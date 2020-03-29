أبها 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حاليا حزمة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد .وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن خطة التدريب تضمنت في مرحلتها الأولى تنفيذ ١٩ برنامجًا منها 12 برنامجا للبنين ، و7 برامج للبنات ، جميعها تركز على احتياج الوضع الراهن لتأهيلهم في المجالات التقنية والتعليمية والتربوية ، مشيرا إلى أنها ستكون متاحة للبنين من خلال منصة التدريب للإدارة العامة للتعليم في المنطقة ، وللبنات عبر منصة التدريب عن بُعد بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي .وأبان الجوني أن عدد المسجلين والمسجلات في البرامج بلغ أكثر من ٢٠٠٠ متدرب ومتدربة ، ويجري العمل لإعداد خطة التطوير المهني في مرحلتها الثانية لتشمل كافة الفئات في المجال التعليمي .// انتهى //14:32ت م0080