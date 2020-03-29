غزة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأصيب صياد بجروح اليوم، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بإصابة صياد برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال، أثناء ممارسته مهنة الصيد في بحر منطقة السودانية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته وصفت ما بين متوسطة إلى طفيفة.// انتهى //14:33ت م0081