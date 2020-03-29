بريدة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم بالحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك و كذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة بالقرارات الاحترازية الصادرة من ولاة أمر هذه البلاد المباركة - حفظهم الله - للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، وبالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد حكومة وشعبا.وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للإسهام في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قياما بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.// انتهى //15:15ت م0093