الباحة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واستفقد محافظ المندق محمد بن معيض الفايز أمس, نقطة الضبط الأمني , واطلع على جاهزية الجهات الأمنية والطبية والإجراءات المتخذة حيال الكشف الطبي على القادمين والمغادرين من المنطقة.كما تجول الفائز على منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات وسوق النفع العام لبيع الخضار واللحوم، يرافقه رئيس بلدية محافظة المندق المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني, ورؤساء الفرق الرقابية, حيث شملت الجولة الوقوف على التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا ومراقبة الاسعار والتأكيد على اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص .وأكد محافظ المندق أن هذه الجولة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تساهم في الحفاظ على سلامة الجميع, داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا, مثنياً في الوقت ذاته على جميع المواطنين والمقيمين بإتباعهم التعليمات والارشادات.// انتهى //15:16ت م0094