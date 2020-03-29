الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن تمديد تعليق الحضور إلى مقرها وفروعها، و تمديد العمل "عن ُبعد" للمؤسسات المالية حتى إشعار آخر، وذلك إنفاذاً للتوجيهات بشأن تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى إشعار آخر.ويأتي ذلك انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).//انتهى//15:26ت م0097