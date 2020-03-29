بريدة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسانطلقت في منطقة القصيم حملة تبرع بلا تجمع تحت شعار "خليكم حنا نجيكم" التي تقام بإشراف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس ادارة الجمعية، والهادفة إلى تعزيز نقص بعض الفصائل في بنك الدم بالمنطقة، وذلك بتنظيم جمعية أصدقاء بنوك الدم " دمي " والتجمع الصحي بالقصيم، بالشراكة مع إمارة المنطقة.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" الأخصائي حمود البطي أن الحملة هي امتداد للعديد من المبادرات التي تقدمها الجمعية بدعم وتوجيه من رئيس مجلس ادارة الجمعية، مشيراً إلى أن الحملة بفضل الله شهدت إقبال كبير من المسجلين منذ اليوم الأول حيث تخطت الطلبات ٩٠٠ طلب عبر الرابط الإلكتروني لطلب التبرع ، كما جرى تجهيز ثلاث سيارات مخصصة كوحدات خاصة للتبرع بالدم تحوي على فريق طبي متخصص في عمليات سحب الدم وذلك للوصول إلى الأفراد والأسر في منازلهم ، بالإضافة إلى أخصائي اجتماعي مصاحب للفريق لتوعية المجتمع حول أهمية التبرع والوقاية من فيروس كورونا وتعزيزاً لأهمية التبرع في ظل الظروف الحالية لتعزيز التدابير الوقائية لفيروس كورونا والتزام المواطنين والمقيمين في منازلهم وتعزيزاً ودعماً لحاجة بنوك الدم بالقطاع الصحي بالمنطقة.// انتهى //15:27ت م0098