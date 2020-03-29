اقتصادي / البنك المركزي العراقي يصدر تعليمات جديدة لسحب الدولار النقدي من المصارف
الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس
بغداد 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
أصدر البنك المركزي العراقي اليوم تعليمات جديدة لسحب الدولار النقدي من المصارف العراقية.
وأجازت التعليمات للعميل سحب الحوالات بنسبة 75 % بالدولار و 25 % بالدينار العراقي, على أن يتم احتساب الدولار بسعر 1200 دينار للدولار الواحد.
وسمحت التعليمات بسحب العميل للوديعة المودعة بالدولار بنسبة 100 % كما هو معمول به, ومن دون تغيير.
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