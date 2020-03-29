بغداد 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأصدر البنك المركزي العراقي اليوم تعليمات جديدة لسحب الدولار النقدي من المصارف العراقية.وأجازت التعليمات للعميل سحب الحوالات بنسبة 75 % بالدولار و 25 % بالدينار العراقي, على أن يتم احتساب الدولار بسعر 1200 دينار للدولار الواحد.وسمحت التعليمات بسحب العميل للوديعة المودعة بالدولار بنسبة 100 % كما هو معمول به, ومن دون تغيير.// انتهى //15:32ت م0099