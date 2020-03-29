القاهرة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر537 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 6ر4 مليارات جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 54ر1% ليبلغ مستوى 18ر9760 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 95ر1% ليبلغ مستوى 09ر978 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 19ر0% ليبلغ مستوى 18ر1038 نقطة.// انتهى //15:44ت م0106