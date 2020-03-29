بغداد 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق إلى 128 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في محافظة أربيل "مركز الإقليم" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, بينها اثنتان لأجانب.وتوزعت الإصابات" بحسب بيان لوزارة صحة الإقليم "على محافظات الإقليم، منها 55 حالة تماثلت للشفاء, يقابلها حالتا وفاة.وكانت حكومة الإقليم مدت قرار تعليق الدوام في المؤسسات الحكومية بالإقليم إلى السادس عشر من أبريل المقبل, في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.// انتهى //16:33ت م0110