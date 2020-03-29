الدمام 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأطلق مجلس الجمعيات الأهلية وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية بالتعاون مع صحة الشرقية مركزا للعمليات والمبادرات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19, وذلك بمقر جمعية البر بالمنطقة الشرقية.وأوضح أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان والمشرف العام على مركز العمليات أن المركز سيتبنى إطلاق ومتابعة العديد من المبادرات في دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس, لافتاُ الانتباه إلى أنه سيتم دعوة رجال الأعمال والجهات المانحة بالمنطقة للتبرع ودعم هذه المبادرات انطلاقا من دورهم تجاه المجتمع لمواجهة هذه الأزمة.وبين أن مركز العمليات سيتعامل لمكافحة أزمة كورونا من جوانب عدة منها الجانب الصحي الذي يسعى لتوفير الحقيبة الصحية والتعقيم والتوعية الصحية وتفعيل العيادة الافتراضية التي تقلل من توافد أصحاب الأمراض المزمنة من الحضور للمستشفيات بالتعاون مع الجهات الصحية ومن الجانب الاجتماعي يسعى المركز لتوفير الدعم والرعاية للأسر التي توقفت أعمالهم ومصدر دخلهم تضررا بالأزمة ودعم العملية الإلكترونية للطلاب وتقديم السلال الغذائية للأسر المتضررة، ومن الناحية التوعوية يسعى المركز لنشر التوعية الصحية والنفسية من خلال إطلاق الهاتف الاستشاري والنشرات التوعوية.من جانبه قال رئيس مجلس الجمعيات الخيرية بالمملكة ورئيس المجلس بالمنطقة الشرقية الدكتور سعدون السعدون أن مركز العمليات يستهدف مشاركة الجهات الحكومية و الخيرية والخاصة وتوحيد جهود كافة القطاعات للتغلب على هذه الأزمة, موضحا أن مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة سيوحد جهود الجمعيات الأهلية في مكافحة الفيروس.وبين السعدون أن مركز العمليات والمبادرات سيتكون من فريق للتخطيط وآخر للإشراف على الجوانب الفنية وفريق للتواصل مع الداعمين ورجال الأعمال ويستهدف المركز تقديم الدعم العلاجي والوقائي والتحفيزي .فيما لفت رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة الطبية والمدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع الجامعي الدكتور شاهر الشهري إلى أن المملكة تعاملت باحترافية في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية حيث أن المملكة لديها تجربة سنوية في التعامل مع تجارب مقاربة لهذه الأزمة الصحية في الحج ، وأن هذه التجربة تعد خط الدفاع الأول إذا استفدنا منها وطبقناها في كافة مناطق المملكة.وأشار المدير التنفيذي لمركز العمليات والمبادرات خالد الجوهر إلى أن إدارته تمتلك طاقم مدرب لإدارة العمليات والمبادرات الطارئة والمعتادة بالشرقية, مبينا أن الإدارة تمتلك بيانات 100 ألف مستفيد من مستفيدي الجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية والمتوقع تضررهم من الأزمة اقتصاديا وتضم أيضا بيانات 170 جهة خيرية بالمنطقة الشرقية.// انتهى //16:33ت م0111