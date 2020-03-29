الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.وعبر سمو ولي العهد في بداية الاتصال عن عزائه ومواساته لفخامته في وفاة والدته - رحمها الله - ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان، فيما أعرب الرئيس الإندونيسي من جهته عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.وقدم رئيس جمهورية إندونيسيا التهنئة لسمو ولي العهد على نجاح القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين.// انتهى //16:55ت م0116