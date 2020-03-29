الخرطوم 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسبعثت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله اليوم، برسالة لنظيرها الفرنسي جان لودريان، عبرت فيها عن تضامن السودان الكامل مع فرنسا، حكومة وشعباً، في مواجهة فيروس كورونا.وأكدت الوزيرة دعم السودان للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفرنسية لمواجهة هذا التحدي الذي أفقد حياة الآلاف، وأصبح تهديداً حقيقياً للإنسانية، مقدمة التعازي الحارة، باسم شعب وحكومة جمهورية السودان، للجمهورية الفرنسية على الأرواح التي فُقدت بسبب الجائحة.// انتهى //17:06ت م0118