لندن 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات البريطانية اليوم عن تسجيل (209) حالات وفاة جديدة و(2433) إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن إجمالي حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس من (1019) إلى (1228) حالة وفاة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع منذ أمس من (17089) إلى (19522) مصابًا.// انتهى //17:06ت م0119