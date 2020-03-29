الأحساء 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واستواصل أمانة الأحساء جهودها الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19)، وذلك من خلال تنفيذ الخطط المستمرة لبرامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء مع توسيع النطاق التنفيذي لهذه الاجراءات الاحترازية في فترة منع التجوّل.وأكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن خطوات الأمانة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية تتم بوتيرة متسارعة وفق الجدولة المحددة لإنجازها مع أهمية الالتزام بالجودة الانشائية بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية للمشاريع كافة، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – حرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً احتياجاته عبر خطوات إستراتيجية وخطط إجرائية تقودها وزارة الشؤون البلدية والقروية .وكان أمين الأحساء قد قام بجولة على المشاريع التنفيذية والوقوف على الإجراءات الاحترازاية والوقائية القائمة في جميع مواقع تنفيذ المشاريع وتدريب العمالة على الوسائل الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.وأضاف المهندس الملحم أن الفترة الراهنة تشهد تواصل المراحل التنفيذية لإنجاز مشاريع عدة يأتي في مقدمتها ( تقاطع طريق الملك عبدالله -الدائري الداخلي- مع طريق الملك فهد - طريق الظهران- بمحاذاة المؤسسة العامة للري "إنشاء نفق بطول 800 متر " ، مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله -الضلع الشرقي- وذلك من خلال إنشاء جسر بطول 1800 متر ، والأعمال التطويرية لمضمار المشاة المحاذي لمقر الأمانة بطول 2 كيلومتر مربع ضمن مبادرة مشاريع أنسنة المدن وكذلك تنفيذ خطط تطويرية للتقاطعات المحاذية لمبنى الأمانة ، والمشروع التطويري لقلعة الامانة ، بما يتوائم مع إعادة تأهيلها لإقامة المهرجانات والفعاليات والأنشطة المختلفة ، ومشروع رفع كفاءة الطرق ومنها شارع عين نجم بمحاذاة مستشفى الولادة والأطفال ، مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار على المصرف D1 بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز والعمل على زيادة السعه الاستيعابية لخط الأمطار الذي يعد من أهم الخطوط الرئيسة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في الحاضرة وأكبرها إذ يبلغ طوله 2,3 كيلومتر وقطره تحت الأرض بـ 3 أمتار ) .كما تواصل الأمانة تنفيذ 14 حديقة جديدة ضمن مشاريع أنسنة المدن ، إضافة إلى تطوير سوق الأربعاء الشعبي.// انتهى //17:23ت م0122