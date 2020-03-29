عمّان 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على تقديم معونة مالية على شكل منحة بقيمة 3.2 مليون دولار، بهدف مساعدة الأردن في تغطية تكاليف توفير الاحتياجات العاجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وأشاد وزير التخطيط الأردني وسام الربضي، بدور الصندوق البناء والداعم في توفير التمويل للمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية منذ عام 1975م حيث يعد الصندوق العربي شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في الأردن.// انتهى //18:01ت م0130