روما 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسحظيت البلدة الصغيرة "فيريري إيربونينوني" التي توجد في مقاطعة لومبارديا الإيطالية, بؤرة انتشار فيروس كورونا, باهتمام العلماء والأطباء لعدم تسجيلها أي حالة إصابة بالوباء منذ بداية الأزمة وتفشي "كوفيد 19" في 10 بلديات في لومبارديا خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجاري.وذكرت وكالة "آكى" الإيطالية للأنباء أن تلك البلدة يزيد عدد سكانها قليلا عن 1000 نسمة وتقع في محافظة بافيا, جنوبي مدينة ميلانو, مشيرة إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية لفحص كيمياء الدم في الأيام المقبلة.وأوضح مدير معهد علم الأعصاب في مدينة بافيا, الدكتور ليفيو ترونكوني أن البلدة لم تسجل أية إصابة بالفيروس وبالتالي فإن دراسة السكان يمكن أن توفر نتائج مهمة معينة, والتي سيتم بعد ذلك تقاسمها مع علماء الفيروسات".وأفادت السلطات الصحية الإيطالية ووكالة الحماية المدنية الإيطالية أمس أن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي كورونا ارتفع بواقع 889 حالة, وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إيطاليا إلى 10023 وهو إلى حد كبير أعلى عدد للوفيات بالمرض على مستوى العالم.// انتهى //18:09ت م0131