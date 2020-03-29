أمستردام 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا اليوم، ليتخطى عشرة آلاف حالة، وذلك بعد تسجيل 1104 حالات جديدة.وأفاد المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقرير اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد زادت 11 بالمئة ليصل إلى 10866 بينما توفي 132 شخصا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.وأضاف أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.// انتهى //18:11ت م0133