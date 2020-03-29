طرابلس 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم، اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع حالات الإصابة المعلنة في البلاد إلى 8 إصابات مؤكدة.وأوضح المركز في بيان، أن المختبر الرجعي للمركز استلم 12 عينة تخص الأشخاص المخالطين لحالة الإصابة الموجبة التي جرى اكتشافها أمس بمدينة مصراتة.وأشار إلى أن نتائج التحليل توصلت إلى أن 5 عينات موجبة بالفيروس، مقابل 7 حالات سلبية ثبت خلوها من الوباء.// انتهى //18:46ت م0137