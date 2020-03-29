ياوندي 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسسجلت الكاميرون اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد إلى 113 مصابًا، وفق وزارة الصحة الكاميرونية.وتعد الكاميرون ثامن دولة إفريقية تسجل فيها حالات مؤكدة بفيروس كورونا، حيث ظهر لأول مرة في الكاميرون قبل 3 أسابيع.وكانت منظمة الصحة العالمية قد عبرت عن قلقها إزاء وصول كورونا إلى الدول الإفريقية التي لا يتوفر في أغلبها نظام صحي قوي يمكنها من مواجهة الفيروس الذي وصل إلى أغلب دول العالم.// انتهى //18:47ت م0138