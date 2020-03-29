المدينة المنورة 5 شعبان 1441هـ الموافق 29 مارس 2020م واسقامت جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بالتعاون مع حملة مجتمع واعي بتوزيع 550 سلة غذائية أمس واليوم، من خلال مبادرتين أطلقتها بعنوان " اللهم فرج همي " و " سحابة خير " وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا الجائح COVID-19.وتهدف المبادرة التي أطلقتها الجمعية أمس، عبر منصاتها الإلكترونية ، تفريج كربات الأسر الأشد احتياجاً في أحياء المدينة المنورة التي شملها قرار منع التجول 24 ساعة وهي ( الشريبات - بني ظفر - قربان - الجمعة - جزء من الإسكان - بني خدرة وكذلك الأسر التي أنقطع رب الأسرة عن العمل في القطاع الخاص أو الأعمال ذات الدخل اليومي التي تعتمد على التنقل داخل المدينة المنورة بسبب الأزمة الحالية.يشار إلى أن مبادرة جمعية مستودع المدينة الخيري تغطي المساحة الجغرافية لمنطقة المدينة المنورة من خلال 14 فرع يتم قبول الطلبات بعد التعرف على السر الأكثر احتياجًا عبر رابط المبادرة https://forms.gle/rqmXh2wjFdTAQXNy8 .// انتهى //18:57ت م0139