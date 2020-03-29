المدينة المنورة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت إدارة الشؤون الصحية بالمدينة المنورة عددًا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي شملت إلغاء الزيارة ومواعيد العيادات الخارجية اعتبارًا من اليوم.وأوضحت صحة المدينة، أن المستشفيات التي شملتها هذه الاجراءات هي: مستشفى الملك فهد ومستشفى الميقات ومستشفى مدينة الحجاج ومستشفى أحد ومستشفى التأهيل الطبي ومجمع إرادة للصحة النفسية ومركز أمراض وجراحة القلب ومستشفى المدينة العام ومستشفى النساء والولادة الأطفال، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن الترتيبات الجديدة فيما يخص الزيارة ومواعيد العيادات الخارجية.//انتهى//18:57ت م0140