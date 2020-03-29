الدمام 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واستواصل إمارة المنطقة الشرقية استقبال طلبات المستفيدين عبر خدمة "استدعاء" من خلال منصة "أبشر"، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي لإمارة المنطقة الشرقية إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه.وحثت إمارة المنطقة الشرقية كافة المستفيدين للإستفادة من الخدمة، موضحةً أن استقبال الاستدعاءات وإنجازها من قبل الإدارات المعنية يتم وفق أولوية كل حالة، دون الحاجة لحضور المستفيد إلى مقر الإمارة، أو المحافظات.ويأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي انتهجتها إمارة المنطقة الشرقية في التيسير على المستفيدين، ودعماً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -أيدها الله- في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19".// انتهى //18:59ت م0141