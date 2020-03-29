عرعر 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسنفذت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة الماضية أكثر من 3400 جولة رقابية على الأسواق التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا بالإضافة الى 700 موقع تم فيها التعقيم والتطهير شملت المنتزهات والحدائق العامة والاسواق ونحوها .وأوضحت أمانة المنطقة أن عدد جولات الإصحاح البيئي بلغ 450 جولة وإغلاق 130 محلا فيما بلغ عمال النظافة العامة 1124 عاملا.وأكد أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري على ضرورة تعاون الجميع خلال هذه الفترة سواء أصحاب المنشآت أو المواطنين والمقيمين والتزامهم بتنفيذ كل ما يصدر من الجهات المعنية مؤكداً حرص الأمانة بكافة إداراتها الرقابية على عدم التهاون نهائياً مع كل من يخالف تلك القرارات والتدابير .وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع ، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.من جهة أخرى بدأت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية في مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في الحدائق العامة والميادين العامة خلال ساعات منع التجول بما لا يتعارض مع الحفاظ على الأمن .وأوضح المهندس شمام الشمري أن الأمانة اتخذت هذه الخطوات للاستفادة من أمر المنع مع الإبقاء على مستوى كافٍ فيها حيث بلغ نسبة خفض الطاقة الكهربائية في الحدائق العامة 50% .// انتهى //19:00ت م0142