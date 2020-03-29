مانيلا 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسلقي ثمانية أشخاص كانوا على متن طائرة إخلاء طبي مصرعهم إثر انفجارها عند إقلاعها من مطار نينوي أكوينو الدولي بالعاصمة الفلبينية مانيلا اليوم، وكانت متجهة إلى مدينة هانيدا باليابان.وأوضحت هيئة مطار مانيلا الدولي إن الحادث وقع للطائرة وهي من طراز "ويست ويند 24" في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي بنهاية المدرج 24 ، مضيفة أنه لم ينجوا في الحادث أي من الركاب الثمانية، وهم راكبان وستة من طاقم الطائرة.// انتهى //19:12ت م0144