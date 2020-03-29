الدمام 05 شعبان 1441هـ الموافق 29 مارس 2020منفذت أمانة الشرقية 790 جولة تفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة الخفجي منذ بداية ظهور فيروس كورونا وأتلفت 265 كيلو جراماً من المواد الغذائية ، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الأمانة في محافظة الخفجي للحد من انتشار فيروس "كورونا " وضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.وأوضحت الأمانة أن حملاتها على المنشآت الغذائية تهدف إلى متابعة المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة لتعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع ، مشيرة إلى أن إدارة صحة البيئة بالخفجي قد قامت بعمل جولات ميدانية على المنشآت الصحية متعلقة بالصحة العامة من مطاعم ومطابخ ومحلات الوجبات السريعة وبعض المستودعات الغذائية للتأكد من تقيد هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية حسب اللوائح والاشتراطات البلدية من تخزين الأغذية وتحضيرها وطبخها وتقيد العمالة فيها بالنظافة الشخصية واللباس الموحد وضمان حصولهم على الشهادات الصحية.وأفادت الأمانة أن تلك الجولات قد أسفر عنها تحرير 350 إشعار مخالفة، وإيقاف 66 عاملاً عن العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية، وجرى تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات على المنشآت المخالفة ، مؤكدة أنها لن تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية.وحثت الأمانة المواطنين والمقيمين المواطنين والمقيمين على مشاركتهم في حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.ودعت المواطنين والمقيمين في محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز 940.// انتهى //19:22ت م0145