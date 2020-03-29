نجران 05 شعبان 1441هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسقدمت جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، خلال الأسبوع الماضي 17256 محاضرة افتراضية، وذلك من خلال إحصائية أصدرتها الجامعة لجميع الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الجامعة للطلاب والطالبات.وبينت الإحصائية أن عدد لوحات المناقشة بلغ 5906، فيما بلغت عدد التقييمات 41003، بينما وصل عدد الملفات المستعرضة 3283622، وإجمالي عدد المستخدمين 80037 مستخدما.كما أوضحت الإحصائية أن عدد الحاضرين الفرديين خلال أسبوع بلغ 50128، فيما بلغ عدد الفصول الافتراضية المنشأة 17256 فصلا ، وبلغ أكبر عدد من الجلسات المتزامنة 176، وأظهرت الإحصائية كذلك أن إجمالي عدد الحاضرين في جميع الجلسات 73810.من جهته أكد عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خيران آل رجب أن هذه الإحصائيات تؤكد نجاح خطة الجامعة في تنفيذ إجراءاتها ومواكبة الظروف الاستثنائية في التحول نحو التعلم الإلكتروني واستمرار العملية التعليمية وضمان تحصيل الطلاب العلمي بجودة عالية.//انتهى//19:22ت م0146