الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استناداً لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد فقد تم تخصيص فريق عمل تابع لمكتب معالي مدير الأمن العام يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة لمن لديهم ظروف طارئة واستثنائية ، ويمكن التواصل مع فريق العمل عبر الإيميل : roc@ps.moi.gov.sa ، على أن تتضمن الرسالة بيانات المستفيد ووسيلة الاتصال به وشرحاً موجزاً لظروفه مرفقاً بها ما يؤكد ذلك، التي تتطلب انتقاله من منطقة إلى أخرى ، وسيتم التواصل معه مباشرة ، مؤكداً أنه لن يتم السماح بالتنقل بين مناطق المملكة إلا لمن لديهم ظروف استثنائية طارئة تتطلب ذلك .وأهاب المتحدث الرسمي بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات بكافة أشكالها وذلك لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله، ضمانًا لسلامة الجميع.// انتهى //19:24ت م0148