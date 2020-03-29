الخرطوم 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم عن تقديم (8) ملايين دولار للحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .وقالت في بيان صادر عنها اليوم، إن المبلغ المعلن عنه سيستخدم بالدرجة الأولى للدعم والإمدادات ذات الصلة بالصحة لتعزيز أنشطة الصرف الصحي والتعقيم.ويعد السودان هو الدولة الحاصلة على أكبر مخصص للدعم في إفريقيا من حزمة المساعدات الأمريكية، على قدم المساواة مع دولة جنوب السودان.// انتهى //19:25ت م0149