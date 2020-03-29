بغداد 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسانسحب التحالف الدولي اليوم من معسكر k1 في محافظة كركوك بشمال العراق, وقام بتسليم مواقعه إلى القوات العراقية.وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي اليوم أن الانسحاب يأتي تنفيذًا لالتزامات التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها في القواعد والمعسكرات العراقية، مشيرة إلى أن الانسحاب جرى على خلفية الحوارات التي جرت بين الحكومة العراقية وبين قيادة التحالف الدولي, التي وصفتها بالمثمرة.// انتهى //19:33ت م0151