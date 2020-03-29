عرعر 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية وفرة المستلزمات الطبية الصحية في الصيدليات في مدينة عرعر، وذلك في إطار التعليمات من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.وتجولت "واس " في العديد من الصيدليات حيث تم توفير المخزون العلاجي إضافة إلى الإجراءات الاحترازية في العربات من التعقيم والتطهير ونحوها فيما تتابع الجهات المعنية التأكد من تطبيق الأنظمة في هذا الشأنوأشار المواطن محمد العنزي خلال حديثة لـ" واس " أنه ولله الحمد لم يلحظ وجود شح في المستلزمات الصحية مما يدل على قوة الإجراءات التي اتخذها المملكة لتوفير جميع الاحتياجات للمواطن والمقيم على حد سواء.فيما نوه العديد من الصيادلة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار كورونا المستجد وما يحظى به القطاع الصيدلي من اهتمام في ظل هذه الجائحة والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما يهم المواطن والمقيم على أرض المملكة.// انتهى //19:49ت م0152