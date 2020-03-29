المدينة المنورة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأطلقت جمعية طيبة للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة اليوم، مبادرة بعنوان " خلك في بيتك والخير لحدك يجيك ".وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حامد بن عيسى الفريدي، أن المبادرة ستخدم المستفيدين من ذوي الإعاقة لتوصيل جميع المستلزمات الغذائية والصحية لذوي الإعاقة الحركية.وقال الفريدي: إن الجمعية تسعى من خلال هذه الخدمة للتسهيل على هذه الفئة الغالية، وإيصال احتياجاتهم بكل يسر وسهولة دون نزولهم للأسواق، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري للجمعية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على ما يقدمانه من جهود مباركة لخدمة المنطقة وأهلها.//انتهى//19:50ت م0153