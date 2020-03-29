تونس 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي، نور الدين الريّ، اليوم اتصالًا هاتفيًا، مع المفوّض العام المباشر بالنيابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كريستيان سوندرز.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم أن الري أعرب عن تقدير بلاده للدور المهم الذي تقوم به الوكالة لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والحد من معاناتهم في مواجهة الاحتلال والتي لن تنتهي إلا من خلال التوصل إلى حل جذري ودائم لقضية اللاجئين، كجزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية العادلة.كما نقل البيان تضامن تونس الكامل، رئيسا وحكومة وشعبا، مع اللاجئين الفلسطينيين وما يعانونه من أوضاع صحية واجتماعية صعبة، في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به كل دول العالم، جرّاء انتشار جائحة كورونا.وشدّد وزير الخارجية التونسي، وفق ذات البيان عزم بلاده التحرك لدى المانحين، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لحشد الدعم المالي المطلوب لمساعدة وكالة "الأونروا"، للقيام بدورها الإنساني، في حماية اللاجئين الفلسطينيين// انتهى //19:55ت م0154