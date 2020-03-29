الوجه 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " مشاهد الالتزام المجتمعي بمحافظة الوجه ، بأمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا ، في ظل وجود أمني منظم وعلى درجة عالية من التنسيق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.وفي تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وثقت عدسة " واس" ، الوعي الذي بدا عليه أهالي المحافظة : حتى بدأت الشواطئ والمنتزهات والشوارع تكون خالية تماماً من المارة وسط انتشار واسع لمنسوبي الجهات الأمنية من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول ، إذ تتابع الجهات الأمنية تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //20:01ت م0157