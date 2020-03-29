رفحاء 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واستشهد مراكز التموينات الغذائية الكبرى والمحال التجارية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وفرة في المخزون الغذائي والكماليات الأخرى، وانسيابيةً في حركة التسوق بداخلها من مختلف شرائح المجتمع لشراء احتياجاتهم من الأغذية ومختلف المنتجات التي حرصت الأسواق المحلية على توفيرها بشكل يلبي حاجة المتسوقين.ورصدت عدسة "واس" توفر جميع المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المراكز التموينية والكمالية برفحاء، وبكميات وفيرة، كما لوحظ تقديم الكثير من الخصومات على الشراء، في أصناف متنوعة بأسعار تناسب مختلف الشرائح تعكس وفرة المخزون ،وسط متابعة وجولات ميدانية تقوم بها الفرق الميدانية بوزارة التجارة لمراقبة الأسعار وتوفير الاحتياجات كافة، وكذلك الجهات الرقابية المختصة الأخرى بالتحقق من تطبيق الاشتراكات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما لوحظ وجود نقطة فحص بصري طبية تتمركز بمداخل هذه الأسواق الكبيرة، نصبها القطاع الصحي بالمحافظة تقوم بعمل الإجراءات الأولية إضافة لعملية التعقيم وتوزيع القفازات على المتسوقين وذلك لزيادة الإجراءات الوقائية لسكان المحافظة، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من فيروس كورونا// انتهى //20:54ت م0158