الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسألزمت أمانة منطقة الرياض منشآت تقديم الوجبات الغذائية كالمطاعم والبوفيهات، بتغليف الوجبات وطلبات العملاء، وإغلاقها بطريقة آمنة ومحكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل، بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل سليم، وبما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتعمل أمانة منطقة الرياض على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.و كانت أمانة منطقة الرياض قد أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة بالتنسيق مع الأسواق الغذائية الكبرى وفروعها بالمدينة، لتقديم خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، وتسليمها لهم في مركباتهم، لمنع التزاحم والاصطفاف، وتيسير عملية التسوق وبما يضمن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //21:19ت م0159