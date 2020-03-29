أبوظبي 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي بين البلدين وإمكانية تنميتها وتطويرها في جوانبها كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأنه جرى خلال الاتصال تناول القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة مستجدات انتشار فيروس " كورونا " والجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعياته.// انتهى //21:33ت م0160