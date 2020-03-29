عام / وزير الصحة التونسية يجتمع بممثلي الهياكل الأممية المعتمدة بتونس
الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس
تونس 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
اجتمع وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي بالعاصمة التونسية اليوم ، بكل من المنسقة المقيمة بالنيابة بمنظمة الأمم المتحدة بتونس والممثلة الدائمة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ليلا بيترز ، و مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيراند .
وناقش الاجتماع سبل زيادة التنسيق بين وزارة الصحة التونسية والهياكل الأممية المعتمدة بتونس من أجل دعم القدرات الوطنية التونسية الرامية إلى التصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.
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21:34ت م
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