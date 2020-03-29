تونس 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واساجتمع وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي بالعاصمة التونسية اليوم ، بكل من المنسقة المقيمة بالنيابة بمنظمة الأمم المتحدة بتونس والممثلة الدائمة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ليلا بيترز ، و مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيراند .وناقش الاجتماع سبل زيادة التنسيق بين وزارة الصحة التونسية والهياكل الأممية المعتمدة بتونس من أجل دعم القدرات الوطنية التونسية الرامية إلى التصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.// انتهى //21:34ت م0161