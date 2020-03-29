القاهرة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 4 وفيات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 182 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان مساء اليوم، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مجاهد، أن ال 33 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، لافتا الانتباه إلى أن حالات الوفيات الأربع لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.//انتهى//21:36ت م0164