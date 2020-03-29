مانيلا 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسسجلت الفلبين اليوم 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 71 حالة.وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها تسجيل 343 إصابة جديدة بالفيروس، وهو ما يشكل أكبر زيادة في عدد الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات 1418 حالة .وأشارت إلى تعافي 7 حالات جديدة من الفيروس، ما يزيد إجمالي عدد المتعافين إلى 42 حالة.// انتهى //21:37ت م0165