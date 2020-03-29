المنامة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأجرى وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالا هاتفيا مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله .وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان لمواجهة جائحة فيروس كورونا وما تمثله من تحد لدول المنطقة والعالم أجمع.// انتهى //21:40ت م0166