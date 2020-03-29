سياسي / وزير الخارجية البحريني يجري اتصالًا هاتفيًا مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان
الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس
المنامة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
أجرى وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالا هاتفيا مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله .
وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان لمواجهة جائحة فيروس كورونا وما تمثله من تحد لدول المنطقة والعالم أجمع.
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21:40ت م
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