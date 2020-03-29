المنامة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأقفل مـؤشر البحريـن العام اليوم عند مستوى 1,362.41 بانخفاض وقدره 26.36نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم الخميس الماضي، كما أقفل مؤشر البحريـن الإسلامـي عند مستوى 599.56 بانخفاض وقـدره 0.62نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.وقد تداول الـمستثـمرون في بـورصة البحريـن 2.31 مليون سهم ، بقيـمة إجـمـالية قدرها 331.84 ألف ديـنـار بـحريــنـي ، نفذت من خلال 59 صفقة ، حيث ركز الـمستثـمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع الخدمات التي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 173.48 ألف ديـنـار أي ما نسبته 52.28% من القيـمة الإجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 536.61 ألف سهم ، نفذت من خلال 29 صفقة.// انتهى //21:46ت م0167