إسلام آباد 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأدانت باكستان بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين باتجاه أحياء سكنية بمدينتي الرياض وجازان .وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أنه من المؤسف للغاية بأن الهجمات الصاروخية كانت موجهة ضد السكان المدنيين.وأثنت باكستان على نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصاروخين في الوقت المناسب ما أدى إلى منع الخسائر في الأرواح الثمينة وإلحاق الضرر بالممتلكات.وجددت باكستان تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية, مؤكدة دعمها للمملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.// انتهى //21:50ت م0168