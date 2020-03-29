روما 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسسجلت إيطاليا اليوم 756 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 10779 وفاة، وهي أعلى حصيلة وفاة في العالم، حسبما أظهرت أرقام رسمية جديدة.وأوضحت هيئة الدفاع المدنية في إيطاليا أن عدد حالات الإصابات الجديدة بلغ 5127 إصابة وتعد الأقل مما تم تسجيله أمس.وأشارت إلى أن 646 شخصا إضافيا تعافوا من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي في إيطاليا إلى 13030 متعافٍيا.// انتهى //21:51ت م0169