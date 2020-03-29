إسلام آباد05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واستوفي ثلاثة أشخاص من المصابين بفيروس كورونا في باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة ضحايا هذا الفيروس القاتل في البلاد إلى 14 حالة وفاة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أن حالات الإصابة المؤكدة بكورونا قد ارتفعت إلى 1560 حالة مؤكدة، منها 571 حالة في إقليم البنجاب، و502 حالة في إقليم السند، و188 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و138 حالة في إقليم بلوشستان، و116 حالة في إقليم جلجت بلتستان، وحالتان في إقليم كشمير الحرة.وأضاف أن حالات الإصابة في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد قد ارتفعت إلى 43 حالة، بينما تماثل 28 شخصاً من المصابين في باكستان للشفاء.// انتهى //21:53ت م0170