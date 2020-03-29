الجبيل 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسرصدت عدسة " واس " مشاهد الوعي المجتمعي في شوارع محافظة الجبيل، امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بمنع التجول النابع من حرصه ـ أيده الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).وحضرت جميع القطاعات الأمنية بمحافظة الجبيل خلال ساعات منع التجول، وسط تنسيق أمني متكامل، ومنظومة عمل مشتركة، لمتابعة تطبيق القرار، الذي أظهر التزام المواطنين والمقيمين بالخطط الوقائية التي تبذلها القطاعات المسؤولة لاحتواء الفيروس .ووثقت كاميرا "واس" عبر مصوريها خلو الشوارع ومرافق الجبيل، و الجهود الأمنية والوعي المجتمعي، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة.// انتهى //23:00ت م0187