الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأقامت هيئة تنمية الصادرات السعودية مؤخراً ورشة عمل افتراضية، بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ السعودية والهيئة العامة للجمارك وشركة CMA CGM للتعريف بمزايا الخط الملاحي الجديد الذي يربط بين المملكة ودول شرق أفريقيا، بحضور مسؤولي النقل والخدمات اللوجستية لـ 60 شركة .ومن المقرر أن ينطلق الخط الملاحي الجديد، الذي يربط ينبع بدول شرق أفريقيا والعالم بتاريخ 15 أبريل 2020 م، وستتجه أول رحلة إلى دول شرق أفريقيا من ميناء الملك فهد الصناعي، وسيقدم هذا الخط خدمة منتظمة أسبوعية تؤمنها 4 سفن بطاقة استيعابية تبلغ 1100 حاوية نمطية للسفينة الواحدة.وتعد مدينة ينبع أحد أكبر المدن الصناعية في المملكة ومركزا صناعيا مهما في منطقة البحر الأحمر، وسيعزز الخط الجديد التصدير من مينائها الأمر الذي سيخفض التكاليف المترتبة على نقل البضائع إلى موانئ أخرى، كما سيسهم الخط الملاحي الجديد في دعم مستهدفات رؤية 2030 لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية.وتناولت ورشة العمل تعريف المصدرين بخدمة جديكس وهي خدمة مقدمة من شركة CMA CGM للشحنات بين موانئ البحر المتوسط والولايات المتحدة، إضافة إلى موانئ كينيا والصومال في القارة الأفريقية وميناء الملك فهد الصناعي حيث يعد الميناء ملاصقا لأكبر المدن الصناعية بالمملكة. كما عرضت خلال الورشة الخدمات اللوجستية المتكاملة من الخط الملاحي، ومدة التخزين المتاحة من ميناء الملك فهد الصناعي ينبع، وكيفية التخليص الجمركي، ونقل حاويات البضائع والحاويات المبردة.وسلطت الورشة الضوء على أهمية الشحن من ميناء ينبع للمصدرين الذين يستهدفون دول شرق أفريقيا والدول المطلة على البحر المتوسط والولايات المتحدة، وحزم القرارات التي قدمتها الهيئة العامة للموانئ لخدمة المصدرين وهي تخفيض لأجور مناولة الحاويات تصل إلى 57%، وزيادة مدة التخزين المجانية إلى 30 يوماً للحاويات المعبأة والفارغة. وبينت الورشة تعهُّد الخط الملاحي بتوفير الحاويات الفارغة وتخليص المصدِّر عناء البحث عن حاويات فارغة من خطوط الشحن الأخرى.كما أكدت ورشة العمل على إمكانية الفسح للمصدرين خلال ساعتين من جميع الموانئ البحرية إضافة إلى مينائي ينبع وجدة من خلال التخليص مرة واحدة لشحنات التغذية من ميناء ينبع دون الحاجة للتخليص الجمركي مرة أخرى من ميناء جدة، وهذه إحدى الخدمات المقدمة بالتعاون بين الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للجمارك لتسهيل عمليات الشحن، ورفع الربط والتكامل بين الموانئ السعودية.يذكر أن ميناء ينبع سيكون مجهزًا لاستقبال أنواع الحاويات بما في ذلك الحاويات المبردة وحاويات البضائع الخاصة الأخرى، وستوفر شركة CMA CGM أيضاً الحاويات الفارغة في ميناء ينبع بداية من 15/04/2020 تاريخ أول رحلة على خط "جديكس". وستتاح عمليات الحجز من مينائي ينبع وجدة من خلال الموقع الإلكترونيwww.cma-cgm.com.// انتهى //23:00ت م0188